Warum eine Gemeinschaftsschule ohne Rektor ins neue Schuljahr startet

An der Gemeinschaftsschule Reinstetten hat das neue Schuljahr mit einem Paukenschlag begonnen. Die Schulleiterstelle war nicht mehr besetzt. Rektor Uwe Stark ist an die Freibühlschule nach Engstingen (Landkreis Reutlingen) gewechselt. Die Entscheidung darüber fiel mitten in den Sommerferien. Bis auf Weiteres leitet Konrektor Harald Denzel die Schule kommissarisch. Einen neuen Rektor wird es wohl erst im kommenden Schuljahr geben.

2011 hatte Uwe Stark den Posten des Schulleiters in Reinstetten übernommen, sieben Jahre später ist dieses Kapitel zu Ende – für viele überraschend, wie Michael Schmid Sax, Leiters des Amtes für Kultur, Bildung und Betreuung bei der Stadt Ochsenhausen, betont. Auch er selbst habe davon erst in der zweiten Augusthälfte erfahren. Diese Kurzfristigkeit habe an manchen Stellen für „Irritationen“ gesorgt. Dass der Schulleiter wenige Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres „abhanden“ kommt, sei schließlich nicht alltäglich. „Wir als Schulträger bedauern natürlich, dass Herr Stark uns verlassen hat. Er hat die Gemeinschaftsschule in Reinstetten mit großem Engagement aufgebaut“, sagt Schmid-Sax.

Uwe Stark selbst erklärt, dass die Entscheidung in der Tat erst am 15. August gefallen ist. Zuvor habe er lediglich gewusst, dass seine Chancen „sehr gut“ stehen. Ihn habe im Urlaub der Anruf erreicht, dass er das Rennen um den Schulleiterposten an der Grund- und Realschule Engstingen gemacht hat. Bereits im Sommer vergangenen Jahres sei er mit seiner Frau zusammengesessen und habe den Entschluss gefasst: „Es wird Zeit für eine größere Einheit.“ Die passende Stelle sei dann in Engstingen an der dreizügigen Realschule freigeworden. Für Stark zudem etwas näher an seinem Wohnort Lauterach gelegen als Reinstetten. Seine Bewerbung reichte Stark bereits im Dezember ein. Er sei jedoch nicht der einzige Interessent gewesen, weshalb er außer seinem Stellvertreter Harald Denzel auch niemand ins Vertrauen gezogen habe. Trotzdem habe er gehofft, bis Anfang Juni Klarheit zu erhalten. „Das wäre wünschenswert und schön gewesen.“ Uwe Stark betont, dass es außer seiner „persönlichen Weiterentwicklung“ keinen Grund gegeben habe, die Gemeinschaftsschule Reinstetten zu verlassen. „Es war sicher keine Entscheidung gegen Reinstetten.“

Schulrat Udo Paulus vom Staatlichen Schulamt Tübingen erklärt, dass das Verfahren zur Besetzung der Schulleiterstelle in Engstigen letztlich sogar schneller abgeschlossen wurde als angenommen. „Es war lange nicht klar, ob das in den Sommerferien noch klappt.“ Ursprünglich sei davon ausgegangen worden, dass sich das Verfahren bis ins neue Schuljahr hinein zieht. Das Besetzungsverfahren habe im zweiten Halbjahr stattgefunden, bis die verschiedenen Gremien getagt hätten, vergingen mehrere Monate. „Deshalb ist es schwierig, diesen Ablauf so zu terminieren, dass zum Ende des Schuljahres eine Entscheidung steht“, sagt Udo Paulus, der zugleich zu bedenken gibt, dass ein Wechsel während des laufenden Schuljahres vermutlich „noch schwieriger“ wäre als nun kurzfristig vor dessen Beginn.

In Reinstetten hat der bisherige Konrektor Harald Denzel übergangsweise die Aufgaben des Schulleiters übernommen. „Harald Denzel meistert das mit seiner Erfahrung sicherlich gut“, sagt Uwe Stark. Ähnlich äußert sich auch Michael Schmid-Sax und verweist auf Denzels insgesamt fast 20-jährige Erfahrung als Konrektor an der früheren Joseph-Gabler-Hauptschule in Ochsenhausen und seit 2015 nun in Reinstetten. Denzel selbst erzählt, dass er mit Uwe Stark in den Ferien eine Amtsübergabe gemacht hat. Natürlich gebe es Bereiche, in die er sich nach und nach einarbeiten müsse. Mit der Unterstützung des „engagierten Kollegiums“ sei dies aber kein Problem. „Das neue Schuljahr konnte ganz normal beginnen.“ Die vakante Führungsposition werde keine Auswirkungen auf den Schulalltag haben.

Stellenausschreibung im Oktober

Harald Denzel geht davon aus, dass er das ganze Schuljahr über die Gemeinschaftsschule kommissarisch leitet. Ausgeschrieben wird die Schulleiterstelle im Oktober. Auch Bürgermeister Andreas Denzel hatte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag erklärt, er rechnet nach einem Gespräch mit dem Staatlichen Schulamt damit, dass möglicherweise bis Pfingsten 2019 die Nachfolge geregelt sein könnte, der neue Rektor oder die neue Rektorin die Stelle aber wohl erst im September 2019 antritt. Für Uwe Stark gibt es kommenden Montag noch eine offizielle Verabschiedung in Reinstetten.