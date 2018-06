Warum das Öchslefest so sicher wie noch nie ist

Von Freitag, 22. Juni, bis Sonntag, 24. Juni, findet das Öchslefest in Ochsenhausen statt. Vereine und Gruppierungen arbeiten seit Monaten am Konzept, die Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgeraden. Neben Bewährtem wie Dampflok-Nostalgie und historischen Fahrzeugen erwartet die rund 20 000 Besucher auch manche Neuheit. Daniel Häfele hat mit Benjamin Hopp, dem Vorsitzenden des Organisationskomitees, auch über die erhöhten Sicherheitsanforderungen gesprochen.

Herr Hopp, können Sie sich schon aufs Öchslefest freuen oder schwirrt Ihnen noch der Kopf wegen der Vorbereitungen?

Die Vorfreude ist natürlich groß, auch wenn es noch einiges zu tun gibt. Für das Rahmenprogramm sind die Vorbereitungen soweit abgeschlossen, in den nächsten beiden Tagen geht es hauptsächlich um die Klärung von Details. So müssen wir zum Beispiel das Sicherheitskonzept noch final abschließen und Kleinigkeiten erledigen. Irgend etwas fällt einem immer erst am Freitagabend oder Samstagmorgen ein. Die Hauptlast liegt jetzt bei den Mitwirkenden.

Mehr entdecken: Sparziel beim Öchslefest erreicht

Sicherheit ist ein großes und kostenintensives Thema bei Veranstaltungen. Wie sicher können sich die vielen Besucher fühlen?

Wir tun viel dafür, dass sich die Menschen sicher fühlen können. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir die Zahl der Sicherheitskräfte mehr als verdoppelt. Auf dem Öchslefest ist zwar noch nie etwas dramatisches passiert, darauf können wir uns aber nicht ausruhen. Gleichzeitig nimmt die Dichte an verfügbaren Polizeikräften ab. Der Jugendschutz und die Sicherheit unserer Gäste ist uns sehr wichtig, weshalb wir nachjustiert haben und dafür ordentlich Geld in die Hand nehmen. Gerade beim Thema Sicherheit arbeiten wir eng mit dem Ordnungsamt und den örtlichen Sicherheitskräften zusammen.

Abgesehen von mehr Sicherheitskräften – was ändert sich darüber hinaus?

Der Kinderbereich beim Rathaus wird deutlich größer ausfallen als in den vergangenen Jahren. Wir haben einige Überraschungen für unsere jüngsten Gäste vorbereitet und hoffen, dass die kostenlosen Angebote bei Kindern und Eltern gut ankommen. Für die kommenden Jahren haben wir uns nämlich vorgenommen, diesen Bereich weiter auszubauen. Alle Familien sollen auf dem Öchslefest etwas erleben können – und zwar unabhängig von der Größe des Geldbeutels.

Auch das Programm zum Auftakt fällt etwas umfangreicher aus ...

Ab 21 Uhr spielen nicht nur „Out of my head“ und „Curly beats“ im Café Seestern beim Freibad Ziegelweiher, sondern auch King Ralf aus Daugendorf im Stadtcafé Hampp. Der Acoustic-Rock-Abend in der Innenstadt findet in dieser Form erstmals statt. Wir freuen uns, dass die Firma Hampp das Fest mit der Musikveranstaltung bereichert.

Sportlich wird es nicht nur mit dem 38. Fürstenwaldlauf im Stadion Hopfengarten am Freitag um 17 Uhr, sondern auch am Samstag, wenn Deutschland gegen Schweden spielt. Wie läuft das Public Viewing ab?

Vor dem Gasthaus Weinstube Baumann wird es wie vor vier Jahren eine Großbildleinwand geben, auf der die Besucher die Partie verfolgen können. Hinterher kann man den Sieg feiern – oder sich die Niederlage in der Weinlaube, beim Liederkranz oder im Cocktailzelt hinter der Stadtapotheke schön trinken.

Mehr entdecken: Waggon des Buchauer Zügles steht jetzt in Ochsenhausen

Ein Jubiläum feiern in diesem Jahr die Bulldogfreunde, organisieren sich doch zum 20. Mal die Ausstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten. Zudem ist es voraussichtlich ihre letzte Schau. Was ist beim Bahnhof geboten?

Dort kommen die Liebhaber alter Technik auf ihre Kosten. Denn die Schau am Sonntag zeigt landwirtschaftliche Maschinen und Geräte mit dem Schwerpunkt Stationärmotoren. Früher wurden Motoren auf Wagen oftmals fest verbaut, um beispielsweise eine Säge antreiben zu können. Ungefähr 200 Maschinen und Geräte bekommen die Besucher an diesem Tag zu sehen und erfahren dabei auch, wofür sie einst eingesetzt wurden. Historisch geht es auch beim Tanz der Waschfrauen hinterm Rathaus und bei den Fahrten mit dem Öchsle zu.

Welche Auswirkungen hat der derzeit laufende Kreisel-Bau auf das Öchslefest?

Die Bauarbeiten haben auf die Veranstaltung wenig Einfluss. Die Innenstadt, inklusive der Bahnhofstraße und der Joseph-Gabler-Straße, ist wie in den Vorjahren für den Verkehr komplett gesperrt. Autofahrer werden den Bereich umfahren müssen. Der Kunst- und Handwerkermarkt fällt sogar noch etwas größer aus. Dieser erstreckt sich vom Modehaus Marco bis zum Gasthaus Alte Post. Unter den rund 40 Ständen gibt es die ein oder andere Neuheit zu entdecken.