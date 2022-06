Warm up in Ochsenhausen voller Erfolg

Die Warm up Tour des Rad- und Motorsportvereins Bad Schussenried war für den Ochsenhauser Naturkindergarten Fürstenwald ein voller Erfolg: Mit über 100 Radfahrern kamen dank der Unterstützung durch die Volksbank Ulm-Biberach insgesamt 750 Euro zusammen. Die Bank hatte für jeden Teilnehmer an der Radtour 10 Euro Spende, maximal jedoch 750 Euro, zugesagt. Der Betrag soll für die Anschaffung eines Sonnensegels für den sogenannten Waldkindergarten genutzt werden. Und der Naturkindergarten hat selbst tatkräftig dazu beigetragen, traten doch nicht nur zahlreiche Eltern, Onkel, Tanten oder Omas und Opas für den guten Zweck in die Pedale, sondern auch viele Kinder selbst. „Es ist wirklich toll zu sehen, wie sehr sich alle für ‚ihren‘ Kindergarten engagieren“, freute sich Bürgermeister Andreas Denzel. Auch Alexander Wick, Vermögensberater bei der Volksbank Ulm-Biberach war beeindruckt und lobte die Kinder und Erwachsenen für ihren Eifer: „Ich wünsche Euch immer so viel Sonne wie heute, denn mit dem neuen Sonnensegel seid Ihr ja bestens geschützt!"

Auch Klaus Gretzinger vom RMSV Bad Schussenried freute sich über die als Glückskäfer gekleideten Teilnehmer des Naturkindergartens. „So ein schönes buntes Bild vor dem Rathaus ist einfach wunderbar," schwärmte er und meinte, er sei angesichts dessen „eigentlich froh, dass der erste Versuch dem Regen zum Opfer gefallen war". Die über hundert Teilnehmer machten sich vom Ochsenhauser Marktplatz aus auf zwei verschiedenen Touren auf den Weg zu einer Rundfahrt um die Stadt. Die Kindergartengruppe wurde dabei von Michael Schmid-Sax, dem Leiter des Kulturamts, und von Melanie Rodi-Schiedel, der Leiterin des Naturkindergartens angeführt. Für sie stand eine kindgerechte Tour auf dem Programm. Die Erwachsenen wurden von einem Mitglied des RMSV auf eine etwas größere Rundfahrt mitgenommen. Für alle war das Ziel das Vereinsheim des Tennisclubs Ochsenhausen, wo anschließend die Eindrücke der Radtour nachklingen konnten.