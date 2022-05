Warm up für Tour de Barock am 1. Juni

Bei einem Warm up am 1. Juni in Ochsenhausen können sich alle Radbegeisterten für die Tour de Barock „warmradeln“. Wer mitfahren möchte, ist eingeladen, um 17.30 Uhr auf den Marktplatz zu kommen. Von dort starten die Radfahrer um 18 Uhr zu einer interessanten Rundfahrt in die Umgebung Ochsenhausens. Ziel der Ausfahrt wird das Clubheim des Tennisclubs sein. „Und wer mitradelt, unterstützt damit unseren Naturkindergarten“, so Bürgermeister Andreas Denzel. Denn: „Mit der von Volksbank Ulm-Biberach ausgelobten Spende pro Teilnehmer soll ein Sonnensegel für den Naturkindergarten beschafft werden“, so Denzel. Die Volksbank spendet für jeden Teilnehmer zehn Euro, maximal 750 Euro. Ochsenhausen ist einer der Orte, in denen eine Warm-up-Tour angeboten wird. Wie der veranstaltende Rad- und Motorsportverein Bad Schussenried verrät, gibt es unter den einzelnen Orten einen gewissen Wettbewerb, wer denn die meisten Teilnehmer aufbieten und damit natürlich am meisten Spenden für einen guten Zweck erzielen kann. „Ich hoffe, dass wir mindestens 75 Mitfahrer haben werden“, so Bürgermeister Denzel, „damit wir den Maximalbetrag einfahren können“. Wer möchte, kann sich beim Warm up gleich für die Tour de Barock, die am 3. Juli in Bad Schussenried stattfindet, anmelden.