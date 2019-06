Die Gruppe „Spurwechsel“ bietet am Mittwoch, 26. Juni, eine Bergwanderung auf den Schönkahler an. Vom Gasthaus Zugspitzblick führt der Wanderweg laut Ankündigung sanft ansteigend über Wiesenpfade, später auf gut angelegten Bergpfaden ohne Fels zum Pürschling. Von dort ist das Gipfelkreuz des Schönkahlers bald erreicht. Ein Panoramarundblick erwartet die Wanderer. Rucksackvesper und Stöcke empfehlenswert. Abschlusseinkehr im Gasthaus Zugspitzblick. Die Gehzeit beträgt vier Stunden, knapp 400 Höhenmeter werden bewältigt. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Sportheim Ochsenhausen. Die Leitung hat Gertrud Renke, Telefon 07524/4094409.