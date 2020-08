Ein ungewöhnliches Kindergartenjahr geht zu Ende. In der langen Schließungsphase hatten die Kinder des Familienzentrums in Ochsenhausen bunte Holzbilder für den Gartenzaun gestaltet und über Telefon und E-Mail mit den Erzieherinnen den Kontakt gehalten. Natürlich war die Wiedersehensfreude riesig, als dann im wöchentlichen Wechsel und kurz darauf auch wieder durchgehend der Kindergartenbesuch für alle möglich war. Aufgrund der Pandemiebedingungen war vieles anders als sonst, aber das trübte die Begeisterung der Kinder nicht. Spannend war es für die Vorschulkinder, die „Maxi-Club-Kinder“, denn die letzten Wochen im Kindergarten sind stets etwas Besonders.

Neben verschiedenen Projekten, die aus den Interessen der Kinder heraus entstanden sind (Schattentheater, Experimente, Zaubershow, Lagerfeuer), konnten dann doch noch viele andere Aktionen stattfinden: Spaziergang mit Picknick zur Grundschule und Rottumtalschule, Schulranzen- und Schultütentag mit Präsentation auf dem Laufsteg und die Schnitzeljagd mit der Waldfee Waldura auf der Suche nach dem Waldmännchen. Unterwegs mussten spannende Aufgaben erledigt werden. Da wurden allerlei Dinge im Bach bei der Realschule schwimmen gelassen, ein Hindernisparcours am Reitstall wurde bewältigt, viele Tiere warteten entlang des Weges am Krummbach und es wurden wunderbare Waldgeistgesichter aus Lehm an die Bäume gezaubert.

Als Abschluss gestaltete jedes „Maxi-Club-Kind“ mit Stofffarben seinen eigenen Mundschutz, der wohl noch einige Zeit zum Einsatz kommen wird. Zuletzt wurden die Vorschulkinder zunächst im hohen Bogen aus der Gruppe hinausgeschaukelt und sprangen mit dem Trampolin über die Türschwelle des Familienzentrums fast bis hinüber zur Schule.