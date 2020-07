Waldfest daheim – Essen wird geliefert

Der Musikverein Mittelbuch feiert sein diesjähriges Waldfest auf eine etwas andere Art und bietet am Sonntag, 2. August, einen Lieferservice für Mittagessen an. So kann das Essen wie auf dem Waldfest, nur eben Zuhause, genossen werden, teilt der Verein mit. Der Musikverein Mittelbuch liefert das Mittagessen direkt nach Hause. Neben Prager Schinken mit Spätzle und Kartoffelsalat gibt es ein Paar Bratwürste mit Kartoffelsalat und Wecken. Zusätzlich können noch Pommes, Beilagensalat und Spätzle mit Soße als Beilagen bestellt werden. Die Bestellungen für das Mittagessen können bis Mittwoch, 29. Juli, abgegeben werden. Die Bestellungen werden telefonisch und per Whatsapp über 0152/29604617 sowie unter www.mv-mittelbuch.de entgegengenommen. Für die Bestellung benötigt der Verein den Namen, Adresse, Menüauswahl und die gewünschte Lieferzeit (11 bis 12 Uhr oder 12 bis 13 Uhr). Es werden alle Haushalte in Mittelbuch sowie alle angrenzenden Ortschaften (Ringschnait, Hattenburg, Rottum, Dietenwengen, Fischbach) beliefert. Die Bezahlung erfolgt direkt bei der Lieferung in bar.