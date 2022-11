Wald-Weihnachtszauber auch ohne selbst geschlagene Christbäume

Rund um die Fürstenwaldhütte in Ochsenhausen entfaltet sich am vierten Advent, 18. Dezember, 11 bis 15 Uhr, Wald-Weihnachtszauber. Das Christbaumschlagen rund um die Fürstenwaldhütte hat Tradition, seit 20 Jahren schlugen Familien ihren Tannenbaum selbst und folgten dem Brauchtum, ihren Christbaum vom Wald in die Weihnachtsstube mit eigenen Händen zu begleiten. Diesmal ist es anders: Das Selbstschlagen entfällt, die Tradition des Selbsttragens soll sich etablieren. „Der Baumbestand auf dieser Waldstrecke hat sich in den vergangenen Jahren enorm dezimiert“, so das Forstamt. Das Orgateam gewann kurzerhand Familie Mohr, die nun die Bio-Bäume von Huggenlaubach zum Waldplatz transportiert. Dort wählen die Familien ihren Baum aus drei verschiedenen Sorten, zahlen und nehmen ihn mit nach Hause. „So hat es immer noch etwas von einem Waldweihnachtsbaum, zwar nicht mehr selbst geschlagen, aber nach Hause getragen“, sagt Robert Gerner. Das ist aber auch schon fast die einzige Änderung. „Es ist die besondere Stimmung“, ergänzt er, „wenn nach den ersten Gesprächen Stille einsetzt, in die hinein die Bläser Adventslieder anstimmen.“ Daher rührt auch der neue Name Weihnachtszauber. Es sei das Gesamte, das offenbar viele Menschen der Region schätzen. Rund 1000 Gäste aller Altersklassen zählt das Event jährlich, lauschen der Weihnachtserzählung und der Musik, staunen bei einer Waldführung. „Hauptsächlich kommen die Menschen, weil sie die Einfachheit unserer Veranstaltung schätzen“, so Gerner. Daran soll sich nichts ändern. Veranstalter ist „Hoffnung für Kasachstan“ Katholische Kirchengemeinde Ochsenhausen. Der Erlös kommt drei Projekten zugute: Kasachstan, einem Indischem Kinderheim und der Stiftung Kinder in Not im Kreis Biberach.