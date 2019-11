Vorverkauf zum Pokalfinale startet

Für das Finalturnier um den deutschen Tischtennis-Pokal am 4. Januar 2020 in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm hat der Kartenvorverkauf begonnen. Beim Final Four dabei sind als Titelverteidiger die TTF Liebherr Ochsenhausen, die über ihren Ticketshop Karten (ab 21,50 Euro) für den Fanblock der TTF anbieten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Fanartikel (Trikot, Fanschal, Tasse) zu vergünstigten Preisen zu kaufen. Die Artikel sind dann gegen Vorlage des Vouchers auf der TTF-Geschäftsstelle in Ochsenhausen, bei einem Heimspiel der TTF in der Ehinger JVG-Halle oder beim Pokalfinale am TTF-Fanstand erhältlich. Nähere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle, Bahnhofstraße 5-7 in Ochsenhausen, telefonisch unter 07352/4348 oder per E-Mail an info@ttfo.de