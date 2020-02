Vorverkauf für TTBL-Finale läuft

Das Finale um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft findet in diesem Jahr wie berichtet am 6. Juni im Castello in Düsseldorf statt. Außerdem suchen die Rollstuhl-Tischtennisspieler ihren klassenübergreifenden Champion an diesem Tag. Der Ticketvorverkauf hat begonnen.

Wer folgt auf die TTF Liebherr Ochsenhausen? Um diese Frage dreht sich alles am 6. Juni, wenn im TTBL-Finale der deutsche Mannschaftsmeister gekürt wird. In der vergangenen Saison hatten sich die Oberschwaben den Titel gesichert, in der laufenden Spielzeit sind sie als Tabellendritter erneut auf Kurs in die Play-offs. Welche beiden Teams am 6. Juni um die Trophäe kämpfen, entscheidet sich im Frühjahr zwischen den vier besten Mannschaften der Hauptrunde. Spielbeginn des TTBL-Finals ist voraussichtlich um 13 Uhr. Der Vorverkauf läuft seit Kurzem, Tickets gibt es ab 19 Euro (ermäßigt 17 Euro). Bis Donnerstag, 20. Februar, gibt 20 Prozent Frühbucherrabatt. Tickets gibt es unter anderem unter www.ttbl-tickets.reservix.de.