Der Kneipp-Verein Ochsenhausen lädt alle Landwirte im Gemeindegebiet Ochsenhausen am Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr zu einem Vortrag in das Gasthaus Adler in Ochsenhausen ein. Peter Heffner, Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbandes Landkreis Biberach, wird Möglichkeiten aufzeigen, wie sich Landwirte an Projekten für mehr Artenvielfalt beteiligen können. Ebenso informiert er über finanzielle Fördermöglichkeiten für entsprechende Projekte, wie die Extensivierung von Grünland, nachhaltige Blumenwiesen und Blühstreifen. Mit dem Informationsabend will der Kneipp-Verein Ochsenhausen unter Vorsitz von Rainer Schick weitere Bewirtschafter zum Mitmachen bei seinem geplanten Projekt „Artenvielfalt in und um Ochsenhausen“ gewinnen.