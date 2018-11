Vortrag über den Weltflug vor 90 Jahren

Im August 1928 ist vom Berliner Flughafen Tempelhof ein 20-PS-Leichtflugzeug zu einem Nonstopflug nach Moskau gestartet. Am Steuerknüppel: der 22-jährige Baron Friedrich-Karl von Koenig-Warthausen aus Sommershausen. Weil er kurz vor Moskau notlanden musste, reichte es noch nicht zum angepeilten Hindenburg-Pokal. Und so flog er weiter. Schließlich flog er um die ganze Welt. Über diesen abenteuerlichen Weltflug berichtet Hans-Christoph von Koenig, der Sohn des Weltfliegers in einem bebilderten Vortrag am Donnerstag, 22. November, um 19 Uhr in Ochsenhausen in der Kapfhalle.

Zu sehen sein wird auch eine Filmsequenz, in der der Weltflieger in Hollywood zu Besuch bei Carl Laemmle ist, dessen Team ihn auch beim Abflug gefilmt hat. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war Baron Friedrich-Karl von Koenig-Warthausen in Berlin, Biberach und anderswo bejubelt worden und Star in den Medien gewesen .