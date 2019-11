Vortrag über Besteigung des Ararat

Wilfried King hält am Mittwoch, 6. November, um 19 Uhr im Fürstenbau in Ochsenhausen einen Vortrag über Skibergsteigen in Kurdistan. Veranstalter ist das Bildungswerk Ochsenhasuen. Wilfried King erzählt über den Weg vom Jugendtraum zum Gipfel des mystischen Berges Ararat, des heiligen Bergs der Armenier. King berichtet von der Gastfreundschaft in Kurdistan, von der Landschaft und von Mount Süphan und Mount Ararat. Sein Ziel war es, den Gipfel des majestätischen Ararat, mit 5137 Metern der höchste Berg der Türkei ist, im Winter zu bestiegen.