Vorstand des Sportvereins im Amt bestätigt

Der Sportverein Mittelbuch hat die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins zusammen mit der Hauptversammlung der Fußballabteilung durchgeführt. Zu Gast waren Orstvorsteher Karl Wohnhas und Vertreter der örtlichen Vereine.

Erster Vorsitzender Bernd Rempp berichtete vom vergangenen Gesamtvereinsjahr und blickte auf die wegen der Corona-Pandemie abgesagten Veranstaltungen zurück. Mit den beiden Abteilungen Fußball und Freizeitsport lag zum Jahresbeginn die Gesamtmitgliederzahl bei 576 und somit nur unwesentlich niedriger als im Vorjahr.

Die große Herausforderung der Abteilungen und des Gesamtvereins ist der Umgang mit der verordnungsgemäßen Organisation des Sportbetriebes und der vereinsinternen Veranstaltungen. In diesem Zuge war für den SVM der Erwerb der B-Lizenz durch die neue Abteilungsleiterin Freizeitsport Martina Frisch eine große Bereicherung.

Stefanie Wohnhas, Abteilungsleiterin Freizeitsport, berichtete von der Arbeit in den durchgeführten Vorstandschaftssitzungen. Kassiererin Carmen Heine stellte die Vereinseinnahmen sowie -ausgaben vor. Kassenprüfer Ulrich Kramer berichtete von einer vorbildlich geführten und stimmigen Vereinskasse der Kassiererin.

Ortsvorsteher Karl Wohnhas erteilte auf Vorschlag der Versammlung die Entlastung der gesamten Vorstandschaft. Bei den Neuwahlen wurden Bernd Rempp als 1. Vorsitzender, Lea Schuler als Schriftführerin, Steven Voigt als Jugendvertreter und Ulrich Kramer als Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt. Neu in die Vorstandschaft wurden Melanie Schick als Kassiererin, Martina Frisch als 1. Vertreterin Abteilungsleiterin Freizeitsport und Robert Heim als 2. Vertreter Abteilung Fußball berufen. Auch in der Fußballabteilung wurden Ämter neu besetzt. Bernhard Kramer wurde als neuer AH-Vertreter gewählt und Robert Heim übernimmt kommissarisch den Abteilungsleiter Fußball.

Insgesamt wurden dieses Jahr 34 Personen für langjährige Mitgliedschaften und ehrenamtliche Tätigkeiten geehrt. Dabei wurden drei Mitglieder mit einer Vereinszugehörigkeit von 60 Jahren beglückwünscht.