Vorarlberger siegen in fast allen Kategorien

Mit dem Floorball-Weihnachtsturnier ist die „Oxen-Cup Turnierserie“, bei der laut Veranstalter SV Ochsenhausen in vier Turnieren um den Titel „oberschwäbischer Meister“ gespielt wird, in die zweite Runde gegangen. 23 Mannschaften mit circa 150 Floorballern aus Oberschwaben, Bayern und Vorarlberg waren in der gut besuchten Ochsenhauser Dr.-Hans-Liebherr-Halle am Start.

In der Kategorie U9 siegten die Jungen und Mädchen von den Junior Knights aus Feldkirch vor den Piranhas aus Amendingen und dem SVO. Auch im U11-Wettbewerb setzten sich die Feldkircher gegen die beiden SVO-Teams und die UHC Vikinger Götzis durch.

Im U13-Turnier standen sich nach der Vorrunde die Junior Knights Feldkirch I und der SVO I im Finale gegenüber. Auch der Sieg in dieser Kategorie ging an die Vorarlberger. Auf den Plätzen drei bis fünf folgten die UHC Vikinger Götzis, die Junior Knights Feldkirch II und der SVO II. Den Sieg in der U15-Konkurrenz machten die beiden österreichischen Teams unter sich aus. Nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit musste das Penaltyschießen entscheiden. In diesem setzten sich die UHC Vikinger Götzis gegen die Junior Knights Feldkirch durch.

Im U17-Wettbewerb zogen nach der Vorrunde die Iller Skillers vom Gymnasium Ochsenhausen und die Stadtbach Piranhas punktgleich ins Finale ein. Nachdem sich beide Teams in der Vorrunde noch unentschieden getrennt hatten, mussten sich die Iller Skillers im Finale mit 0:2 geschlagen geben. Damit ging der Turniersieg an das Team aus Bayern, das dort auch am Ligaspielbetrieb teilnimmt. Die Plätze drei und vier belegten die UHC Vikinger Götzis und die Feldkirch Knights.

Das Männerturnier gewannen die UHC Vikinger Götzis vor den Feldkirch Knights. Der SVO musste sich im Spiel um Platz drei der TG Biberach geschlagen geben. Auf Platz fünf landeten die Unicorns Ulm.

Das nächste Floorballturnier ist der Schüler-Cup am 15. März 2020.