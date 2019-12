Von Ochsenhausen nach Kasachstan

Bedürftigen Kindern in Kasachstan eine kleine Weihnachtsfreude bereiten, das ist das Ziel der Aktion „Hoffnung für Kasachstan“. Laut einer Pressemitteilung haben ehrenamtliche Helfer in Ochsenhausen Anfang Dezember einen Lastwagen mit etwa 1500 Päckchen beladen.

Die mit Schulmaterialien, Kleidungsstücken, Hygieneartikeln, Süßigkeiten und Spielsachen gefüllten Schuhkartons wurden von Schulen, Kindergärten, Firmen, Vereinen, kirchlichen Einrichtungen und Privatpersonen gespendet. Außerdem wurden Hilfsgüter wie Rollatoren, Rollstühle Kleidungsstücke, diverse Haushaltsartikel, Fahrräder und Spielsachen versandt.

Zielort der Zehn-Tonnen-Ladung war die nordkasachische Bezirkshauptstadt Pawlodar. Sie ist etwa 6000 Kilometer von Ochsenhausen entfernt und wurde nach einer einwöchigen Fahrt erreicht. Der dortige „Öffentliche Fond Arai“ besteht ebenfalls aus ehrenamtlichen Helfern, die die Verteilung an bedürftige Familien übernehmen. Auch werden soziale Institutionen wie Kinderheime, Waisenhäuser, Altersheime sowie eine Hospiz bedacht. Der deutsche Botschafter in Kasachstan hat sich laut Mitteilung sehr lobend über das Ochsenhauser Engagement geäußert.

Ende nach 22 Jahren

Ermöglicht werden solche humanitäre Hilfsaktionen durch die vielen Sachspenden und durch die Erlöse des hiesigen Flohmarktes, heißt es in der Mitteilung. Damit hätten bisher die Transportkosten finanziert werden. Zum Bedauern der Mitarbeiter neige sich die seit 22 Jahren bestehende Initiative ihrem Ende zu.

Wie der Bericht ausführt, können die Großtransporte in osteuropäische Länder wie Polen, Rumänien, Bulgarien, Russland und Bosnien nicht mehr durchgeführt werden. Der entscheidende Grund hierfür sei der erhebliche Personalmangel beim Vorbereiten der Transporte. Bedauerlicherweise hätten nicht mehr genügend Mitarbeiter für die zeitaufwändigen Arbeiten des Sortierens und Verpackens gefunden werden können.

Flohmarkt besteht weiter

Aber entgegen aller Gerüchte werde der beliebte Flohmarkt weiterhin bestehen, er werde jedoch in etwas verkleinerter Form weitergeführt. Es würden auch in Zukunft kleinere Artikel angenommen, aber beispielsweise keine größeren Sachspenden wie Möbel mehr. Im Zweifelsfall sollen sich Interessenten bei Mitarbeitern vor Ort erkundigen.

In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass die Winterpause des Flohmarktes bereits begonnen hat. Aber ab dem 1. März könnten wieder gut erhaltene Sachspenden abgegeben werden.

Auch weiterhin werden die Erlöse humanitären Hilfsleistungen zugutekommen. Sie werden nun schwerpunktmäßig sozialen Projekten im In- und Ausland zur Verfügung gestellt. Dazu gehören beispielsweise die Hilfe für Erdbebenopfer der jüngsten Naturkatastrophe in Albanien, die Unterstützung einer bedürftigen Großfamilie in der Republik Moldau und die Förderung des „Wünschewagens“, einer Einrichtung mit dem Ziel, Menschen, deren Lebenszeit eng begrenzt ist, noch einmal einen lang gehegten Wusch zu erfüllen. Bei der Auswahl dieser Projekte seien laut Bericht die Vertrauenswürdigkeit und die Bedürftigkeit der ausgewählten Familien und Projekte von erheblicher Bedeutung.