Von Madam Cole bis Fluch der Karibik

Gleich sechs Orchester, acht musikalische Leiter und weit über 100 Mitwirkende der Jugendmusikschule Ochsenhausen haben am Sonntagabend das Publikum in der vollbesetzten Kapfhalle begeistert. Sie präsentierten dabei ein buntes Kaleidoskop musikalischer Vorzeigestücke aus verschiedenen Epochen und Genres. Ein schlagkräftiges Team um die Musikschulleiterin Susanne Feix-Treß und den Freundeskreis der Jugendmusikschule sorgte für eine reibungslose Organisation der Veranstaltung.

Unter der Leitung von Stefan Eggers eröffnete das junge Gitarrenorchester in seinem ersten größeren öffentlichen Auftritt im schwungvollen Dreier-Takt und mit volkstümlich-eingängigen Weisen zunächst noch etwas verhalten den fröhlichen Reigen. Carmen Szanto präsentierte mit dem Kleinen Orchester schon recht sicher einige effektvolle Sätze aus der italienischen Suite von Sheila M. Nelson bevor Andrea Oechsle mit dem Ensemble Intermezzo unter dem Motto „Travels in Style“ eine modische Weltreise zeigte.

Zusammengestellt und arrangiert von Tony Osborne gefiel nicht nur die abwechslungsreiche Musik, die von einer eher behäbigen Händel-Sarabande über einen fetzigen „Wild-West-Shaker“ und einen hochmodern sowie entsprechend „schräg“ klingenden Satz „From Outer Space“ bis zur beschwingten „Madam Cole“ reichte. Fast ebenso unterhaltsam war die kecke Moderation einer jungen Violinistin aus dem Ensemble.

A cappella sorgt für Gänsehaut

Effektvoll und erstaunlich nahe am Original arrangiert von David Johnstone brachte das neunköpfige Cello-Orchester unter Leitung und Mitwirkung von Michael Strele mit der „Bohemian Rhapsody“ eine rockige Note ins Programm. Besonders der A-cappella-Chorsatz des Beginns ließ in einem dichten Streichersatz erstes Gänsehaut-Feeling aufkommen, welches in der Opernparodie und in den gefühlvoll intonierten Schlusstakten bei „Anyway the wind blows“ noch eine Steigerung erfuhr.

Nach der Pause entführte das ausgewogen besetzte Jugendsinfonieorchester unter dem gemeinsamen Dirigat von Verena Stei und Michael Strele in die schillernde Welt der symphonischen Romantik und zeitgenössischen Filmmusik. Antonin Dvoràks 3. Satz aus der Sinfonie Nr. 8 verlangt mit seiner lyrischen Leichtigkeit den jungen Musikern hohes Einfühlungsvermögen ab. In graziösem Schwung nahm das sichtlich gut aufgelegte Orchester diese Hürde mit Leichtigkeit. Herzerwärmend dann das von der Dirigentin Verena Stei selbst arrangierte „Vois sur ton chemin“ aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Zwei filmmusikalische Kracher folgten mit eifrig beklatschten Medleys aus „Herr der Ringe“ und „Fluch der Karibik“.

Noch einen drauf setzte zum Abschluss das stark besetzte symphonische Jugendblasorchester Ochsenhausen-Ummendorf unter der Leitung von Dimitri Frenkel und Thomas Wolf. Mit erstaunlicher Reife, exaktem Zusammenspiel und ausgefeilter Dynamik erklangen Kompositionen des belgischen Komponisten Bert Appermont und des Amerikaners Steven Reineke, drei Sätze aus „Gulliver’s Travels“ und das bombastische, mit viel Verve interpretierte „The Witch and the Saint“. Der programmatische Charakter der Stücke und die breite Palette effektvoller Passagen gefielen dem inspiriert aufspielenden Orchester und dem Publikum gleichermaßen.

Auf langanhaltenden Beifall und kurze Dankesworte der Musikschulleiterin Susanne Feix-Treß gab es nach einem kurzweiligen, knapp dreistündigen Konzert noch einige Takte „James Bond“ als Zugabe.