Von Keramik bis „Kvadrato“

13 professionelle Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker stellen von Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 30. Oktober, ihre Werke im Fruchtkasten Ochsenhausen aus. Zu sehen gibt es unter anderem auch teils international ausgezeichnete Beiträgen im Bereich des Kunsthandwerkes, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Auf Initiative der Goldschmiedemeisterin Martina Ege aus Baltringen mit gleichgesinnten Künstlerkolleginnen und Kollegen, wurde diese Veranstaltung gegründet und ist inzwischen in weiten Teilen Süddeutschland bekannt und geschätzt, heißt es in der Vorschau der Veranstalter weiter. Vor allem durch die gezielte Auswahl von hohem künstlerischen Anspruch und Professionalität, sowie der immer wieder wechselnden Mischung aus unterschiedlichen Künstlern und Kunsthandwerkern, sei die Ausstellung eine Besonderheit.

So ist in diesem Jahr unter anderem Simone Laur aus Untersulmetingen mit ihrer Rakubrenntechnik, einer japanischen Brenntechnik auf Keramik, zu Gast. Auch Anne Schnitzbauer mit ihren Mosaikwerken, Gerlinde Pazeller mit Kunst aus Naturmaterialien, Cornelia Schall als Filzgestalterin, Brigitte Neugebauer mit ihrem Papierdruck, und Oliver Kreiter mit seinen Objekten aus alten, verwitterten Eichenbalken, sind vor Ort.

Johanna Hitzler widmet sich zudem der Gestaltung von Porzellan, Martina Morlock malt vorwiegend auf urigem, altem Holz, Fotograf Rolf Linnemann zeigt seine Serie „Kvadrato“, Annette Falz-Orlitta bringt ihre Guckkastensammlung mit spannendem Innenleben mit, handgemachte Taschen gibt es von Ruth Moser und Steinmetzin Steffi Schneider präsentiert ihre Werke.

Beibehalten wird, das die Ausstellung am Freitag bereits von 16 bis 20 Uhr geöffnet ist; Samstag, 29. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag 30. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. Während der Ausstellung wird auch in diesem Jahr für das leibliche Wohl gesorgt. Die Riedlinger Landfrauen bieten Getränke und selbstgemachte Kuchen an.