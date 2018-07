Die Bands Campfire Tape aus Ochsenhausen, Out of my Head aus Schemmerhofen und Taktlos aus Biberach spielen am Samstag, 28. Juli, bei einem Konzert, das der Jugendraum (Jura) Ochsenhausen veranstaltet. „Unser Motto ist: Von der Jugend, für die Jugend“, sagt Jan Hampp, Mitorganisator des „Jura Unplugged“.

Die Idee dafür kam Anfang Mai. „Hier in Ochsenhausen ist für die Jugend leider wenig geboten, deswegen dachten wir: Lass uns was eigenes machen“, sagt Mitorganisator Aaron Köberle. Da alle Mitglieder des Juras musikbegeistert sind, war schnell klar, dass sie ein Konzert veranstalten wollen. „Dazu haben wir regionale Bands angefragt, die wir alle schon kennen und gut finden“, sagt Lazzaro Locher. Daraufhin kamen sofort die Zusagen der Bands.

„Wir haben einfach mal wieder Lust auf gute Livemusik“, sagt Lazzaro Locher. Doch so ein Konzert zu organisieren bedarf auch einer entsprechenden Planung, die für das „Jura Unplugged“ seit Anfang Mai laufen.

Vor allem die Sicherheit muss gewährleistet sein. Der Kirchengemeinderat war anfangs nicht überzeugt von der Idee, nachdem die Jugendlichen aber ein Konzept ausgearbeitet haben, konnten sie die Mitglieder doch für ihr Konzert begeistern.

„Wir bekommen viel Unterstützung von lokalen Unternehmen, das freut uns sehr“, sagt Aaron Köberle. Am Abend gibt es unter allen Gästen auch ein Preis zu gewinnen. Denn jeder, der eine Dinnete oder drei Bier kauft, bekommt ein Los und hat die Chance auf einen Tattoo-Gutschein im Wert von 100 Euro. Willkommen sind Jugendliche ab 14 Jahren. „Kommen kann jeder, der Spaß an Rockmusik hat und einfach mal wieder einen guten Abend haben möchte“, sagt Jan Hampp.