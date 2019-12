Von Walt Disney bis Brian Adams: Der Musikverein Mittelbuch hat den Besuchern bei seinem diesjährigen Weihnachtskonzert ein vielfältiges Programm präsentiert.

Das Konzert veranstaltete der Verein gemeinsam mit der Jugendkapelle Juka2gether Ringschnait-Mittelbuch-Fischbach am vierten Adventssonntag in der Turnhalle Mittelbuch. Wie der Verein berichtet, bestritt Christoph Mohr als Dirigent der beiden Kapellen zum ersten Mal das gesamte Konzert, was laut Verein von den Zuhörern sehr positiv aufgenommen wurde.

Das Konzert wurde von der Jugendkapelle „Juka2gether“ Mittelbuch-Ringschnait-Fischbach mit dem Stück „Can’t stop the Feeling“ von Justin Timberlake eröffnet. Die Jungmusiker zeigten zudem ihr Können mit dem Stück „Clockwork“ von Thomas Doss und der Ballade „Perfect“ von Ed Sheeran. Durch das kurzweilige Programm führten Julia Frisch und Lena Reinberger. Als Zugabe präsentierte die Jugendkapelle den Party-Hit „Can you English please“.

Der Musikverein Mittelbuch unter der Leitung von Christoph Mohr begann den zweiten Teil des Konzertes mit dem bekannten Marsch „Mars de Medici“. Darauf folgte „Concerto d’ Amore“ von Jacob de Haan. In die Welt des Walt-Disney-Klassikers „König der Löwen“ nahm die Kapelle das Publikum im nächsten Stück mit. Sie spielte Filmmelodien von Elton John und Hans Zimmer aus „The Lion King“ Mit dem Stück „Music“ von John Miles zeigten die Musiker ihre Leidenschaft. Zum Abschluss des Konzerts wurde es rockig: Die Musikkapelle spielte die bekanntesten Hits von Bryan Adams, die in einem Arrangement von Wolfang Wössner zusammengestellt wurden.

Am Konzertabend wurden darüber hinuaus insgesamt 14 Musiker für ihre langjährige Treue zum Musikverein Mittelbuch geehrt: Alina Traub wurde für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet.

Jahrzehntelanges Engagement

Sabrina Kurz, Petra Fackler, Bernhard Kramer, Karoline Wohnhas, Patricia Wohnhas, Karina Härle und Veronika Hecht wurden für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft vom Blasmusik-Kreisverband geehrt. Andreas Herrmann, Stefanie Schuler, Andrea Maierhans, Hubert Krug und Markus Krug erhielten für ihre 30-Jährige Treue zum Verein die Ehrennadel in Bronze und eine Urkunde vom Vorsitzenden des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach Michael Ziesel überreicht.

Jugendleiter Stefan Herrmann wurde für seine 10-jährige Tätigkeit als Jugendleiter ebenfalls geehrt. Der Verein betont in seiner Mitteilung,, dass ohne das Engagement der geehrten Personen viele Aktivitäten im Musikverein wie gemeinsame Ausflüge und Urlaube und das traditionelle Waldfest nicht möglich wären..