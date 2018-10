Volleyball: Junges SVO-Team startet am Sonntag

Die Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen starten am Sonntag, 7. Oktober, mit einem Heimspieltag in die neue Landesligasaison. In der Sporthalle Herrschaftsbrühl sind die Teams des TSV Eningen (10 Uhr) und der SG Nürtingen/Wernau (12 Uhr) zu Gast.

Vom letztjährigen Kader, mit dem der SVO Dritter wurde, sind Zuspielerin Franziska Arendt und Mittelblockerin Henriette Elsäßer zum Oberligisten TG Biberach gewechselt, Simone Rapp hat ihre Karriere beendet. Johanna Gräser beginnt demnächst ein Studium und kann ebenso wie Leonie Knaus wohl nicht regelmäßig am Training und an den Spielen teilnehmen. Somit sind nur noch Sandra Meidert und die fast 18-jährige Maike Knaus als erfahrene Spielerinnen fest einzuplanen.

Deshalb musste Trainerin Inge Arendt sich wieder einmal bei den Jugendteams bedienen. Aus der U18 kommen Marie Habrik, Paulina Schöner und Evelyn Stiben, noch in der U16 spielen dürfen Luisa Wiest und Lea-Marie Besenfelder. Auf der Zuspielposition steht in diesem Jahr mit Theresa Habrik sogar noch eine U15-Spielerin. Mit Abstand hat Ochsenhausen also wiederum das jüngste Team der Liga. In den drei Vorbereitungsturnieren ging es darum, sich als Team zu finden. Dies klappte ganz ordentlich. Mit einem flexiblen Spielsystem will Arendt nun versuchen, es den Gegnerinnen so schwer wie möglich zu machen. Am besten bereits am Sonntag.