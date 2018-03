Volles Programm beim Reitverein Ochsenhausen

Elisabeth Glöckner ist die neue Kassiererin des Reitvereins Ochsenhausen. Sie wurde bei der Hauptversammlung als Nachfolgerin von Conny Gräser-Weidelener gewählt. Mit Blick auf die noch anstehenden Veranstaltungen in diesem Jahr wartet auf den Reitverein ein interessantes Programm.

Im Jahresrückblick berichtete der Vorsitzende Reinhard Gräser über die volle Belegung des Stalls und über den gut gehenden Schulbetrieb. Hier galt sein Dank allen ehrenamtlichen Reitlehrern, die pro Woche zwölf Reitstunden geben, und den Stallmeistern Anton Hornung, Ahmed Zoda und Ernst Kloos.

Neben zahlreichen Arbeitsdiensten machte das RVO-Team auch die Bewirtung beim Georgsritt und einigen Hochzeiten. Der Herbstritt im Oktober ist nach Vereinsangaben wieder ein voller Erfolg gewesen. Sehr erfreulich sei beim RVO die Entwicklung der Jugend. In der Altersgruppe der Kinder von elf bis 14 Jahren nehme der Verein im Vergleich zu den 30 Vereinen im Pferdesportkreis Biberach eine Spitzenposition ein. Jugendvertreter Bastian Gräser berichtete über die Jugendaktivitäten. Neben einem Tagesausritt zum Holzweiher und dem Jugendferienprogramm im August machte die Reiterjugend im Herbst einen Ausflug zum Landesgestüt nach Marbach mit anschließendem Besuch in einem Erlebnisbad. Dieses Jahr geht’s bereits im April auf eine Hütte, im Mai steht der Tagesritt und im Herbst sogar ein Zweitagesritt mit Übernachtung auf dem Programm.

Im anschließenden Kassenbericht wurde über ein positives Jahr berichtet, mit dem Hinweis, dass das Abhalten von Veranstaltungen und die notwendige Bereitschaft der Mitglieder zur Mithilfe Voraussetzung für die guten Zahlen sind. Für die ausscheidende Kassiererin Conny Gräser-Weidelener wurde Elisabeth Glöckner gewählt. Conny Gräser-Weidelener galt der Dank für die Arbeit der vergangenen Jahre und Elisabeth Glöckner ein ausdrücklicher Dank für die Bereitschaft, das Amt zu übernehmen.

Die Vorschau auf das laufende Jahr zeigte ein volles Programm. Vor allem im Juni sind alle Mitglieder und Freunde des Vereins gefordert. Am 8. Juni tritt das aus Ochsenhausen stammende Hip-Hop-Duo SAM in der Reithalle in Ochsenhausen auf. Neben den mittlerweile in Berlin und München lebenden Rappern sorgen noch weitere DJs für das Rahmenprogramm.

Vom 29. Juni bis 1. Juli findet zudem das traditionelle Reit- und Fahrturnier statt. Hier werden wieder einige hundert Reiter mit ihren Pferden in der Rottumstadt erwartet. Das Jahr schließt mit dem Herbstritt am 21. Oktober und dem Nikolausreiten am 8. Dezember mit anschließendem Helferfest. Bei den baulichen Maßnahmen steht in diesem Jahr das Pflastern des Hofs vor der Reithalle im Mittelpunkt.