Volles Haus beim Vorspielnachmittag

Der Musikverein Mittelbuch durfte am Sonntag, den 24. April viele Zuhörer beim Vorspielnachmittag der Jugend in der Turn- und Festhalle begrüßen, was die Jugendleiter und Verantwortlichen des Vereins sehr freute.

Nicht nur die Bläserklassenschüler hatten ihren ersten Auftritt in der großen Halle mit gespannten Eltern, Großeltern und Musikbegeisterten, sondern auch die meisten anderen.

Die erste Bläserklassengruppe mit sieben Schülern nahm also in schwarz-weißer Konzertkleidung nach nur viermonatiger Probenarbeit auf der Bühne Platz und spielte unter der Leitung von Dimitrie Frenkel, der die Gruppe am E-Piano begleitete, ihre ersten Stücke „Mit dem Strom“ und „Warme Semmeln“. Bei den Zuhörern ernteten sie dafür viel Applaus, und das dritte Stück „Go tell Aunt Rhodie“ wurde wieder vom Schlagzeuger eingezählt und gekonnt vorgetragen.

Die Bläserklasse 3/4 mit vier Schülern machte ebenfalls ein gutes Bild und trug die Stücke „Aura Lee“, „Ode an die Freude“ und „Hard Rock Blues“ vor. „Sie haben tolle Kinder! Die Probenarbeit macht mir viel Freude“ so Dimitrie Frenkel abschließend. Das Gemeinschaftsgefühl und der Spaß blieben den Zuhörern nicht verborgen, die lachenden Gesichter sprachen dabei für sich.

Die Rhythmen der Saxophone ließen bereits auf eine länger währende Probenarbeit schließen und wurden mit reichlich Beifall belohnt. Es folgten die Einzelvorträge an der Querflöte, dem Fagott, der Trompete und dem Schlagzeug. Des Musikers Lohn, der Applaus der Zuhörer wurde reichlich vom begeisterten Publikum gespendet.

Die Blockflötenschüler, die bisher interessiert die Vorträge an den weiterführenden Instrumenten verfolgten, zeigten unter der Leitung von Julia Frisch nun ihr Können. In drei Kleingruppen werden neun Blockflötenschüler ausgebildet und waren nun zu hören.

Das Vororchester Young Together das aus den Vereinen Fischbach, Ringschnait und Mittelbuch besteht, trug ebenfalls nach der vor kurzem wieder aufgenommenen gemeinsamen Probenarbeit zwei Vortragsstücke vor. Geleitet wird das Orchester von Sebastian Sommer. Zum Abschluss nahm „der harte Kern“ – wie Christoph Mohr seine Musiker nannte – der Jugendkapelle „Juka Together“, die ebenfalls aus den drei Vereinen formiert wird, auf der Bühne Platz. Mit „Party Rock“ schlossen sie den kurzweiligen Nachmittag ab.