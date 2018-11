Volles Haus beim Benefizkonzert

Das Benefizkonzert des Fanfarenzugs Ochsenhausen in der Kapfhalle ist ein voller Erfolg gewesen. Das teilt der Fanfarenzug mit. Das Konzert war ausverkauft.

Die Vorsitzende des FZO, Gerdi Hagel, begrüßte alle gut gelaunten Rockfans und kündigte an, dass der komplette Erlös an diesem Abend an die DKMS gemeinnützige GmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) gespendet wird. „Spenderclubber“ Rolf Schwehm – so werden jene genannt, die bereits Stammzellen gespendet und damit einem Patienten das Leben gerettet haben – begrüßte ebenfalls die Gäste und bedankte sich im Namen der DKMS.

Im Anschluss rockte die Kapfhalle. Zuerst mit der Band Out of my Head (Indy Rock), danach mit Red Gang und zum Schluss mit der Band Stinger (Foto). Der FZO darf sich nach eigenen Angaben sicher sein, dass eine beachtliche Summe demnächst an die DKMS überreicht werden kann. Foto: i-pix