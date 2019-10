Volksbank spendet für Stadtkapelle Ochsenhausen und Heilig-Blut-Wallfahrtsausschuss

Die mit fast 300 Besuchern voll besetzte Kapfhalle in Ochsenhausen hat am Montag den würdigen Rahmen für das Volksbankforum der Volksbank Ulm-Biberach gebildet. Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel freute sich, dass in diesem Jahr das Mitgliederforum wieder in Ochsenhausen stattfinde. Seit 150 Jahren sei die Volksbank eine grundsolide Bank, ein Institut, das sich abhebe in der Bankenlandschaft ohne Vertrauensverlust, sagte Denzel. Er betonte, dass mehr als 75 000 Mitglieder ihre Bank zu schätzen wüssten. Sie sei nah bei den Menschen und fördere soziale Einrichtungen und gemeinnützige Institutionen in der Region.

Spendenübergabe

In den Genuss dieser Förderung kamen an diesem Abend die Stadtkapelle Ochsenhausen und der Wallfahrtsausschuss „Heilig-Blut-Fest Bad Wurzach“. Peter Weggenmann, Regionaldirektor für Privat- und Geschäftskunden, übergab den Musikanten einen Schenk über 500 Euro für die Anschaffung neuer Instrumente. Ebenfalls 500 Euro gingen an den Wallfahrtsausschuss. Weggenmann bedankte sich bei allen Kunden für die Teilnahme am VR-Gewinnsparen, wodurch es der Volksbank ermöglicht werde, Vereine, soziale Einrichtungen und gemeinnützige Institutionen in der Region zu unterstützen.

Das Spendenvolumen der Volksbank in der Region Biberach betrage in diesem Jahr insgesamt 96 000 Euro, teilte der Regionaldirektor zudem mit. Kritische Worte richtete Ralph P. Blankenberg, Vorstandssprecher der Volksbank Ulm-Biberach, an die Gäste. „Nach wie vor stehen wir vor enormen Herausforderungen: Niedrigzinsen, weltweite politische und konjunkturelle Unsicherheiten, zunehmende Regulatorik und veränderte Kundenansprüche“, betonte Blankenberg. „Dennoch haben wir es geschafft, ein solides Ergebnis im vergangenen Jahr zu erwirtschaften und erwarten dies trotz der schwierigen Rahmenbedingungen auch für 2019“, sagte er.

Josef Schneiderhan, der als Regionaldirektor für Gewerbe- und Unternehmenskunden der Volksbank Biberach zuständig ist, erläuterte die Zahlen für die Gesamtbank und die Regionaldirektion Biberach. Einem wiederum soliden Zuwachs bei den Krediten stehe ein erneut rückläufiger Zinsüberschuss gegenüber, welcher in der anhaltenden Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank begründet liege. Der Provisionsüberschuss hingegen verzeichne ein deutliches Plus und das betreute Kundenvolumen führe sowohl für das Gesamthaus als auch für die Regionaldirektion Biberach ein positives Vorzeichen. „Die Bilanzsumme hat sich im vergangenen Jahr um 46 Millionen Euro auf 2759 Millionen Euro erhöht, und konnte aktuell ein weiteres Mal gesteigert werden“, sagte Schneiderhan.

Ein weiterer Redner war der Wetterexperte Roland Roth. Er führte den Gästen eindringlich die Folgen des Klimawandels in der Region vor Augen und forderte ein Umdenken.