Virtueller Rundgang für künftige Fünftklässler

Da die herkömmlichen Informationsveranstaltungen in Zeiten der Pandemie nicht stattfinden können, lädt die Gemeinschaftsschule Reinstetten alle Eltern mit ihren Kindern zu Online-Infoabenden an der Schule ein. Auf der Hompage (www.gms-ochsenhausen-reinstetten.de) können Interessierte einen virtuellen Rundgang durch die Schule machen. Die Schulleitung erklärt dabei die Besonderheiten der Gemeinschaftsschule in Reinstetten. In der Rubrik „Stimmen zur GMS“ sind Beiträge von Eltern, Schülern und Lehrern der Schule zusammengestellt. Die Online-Infoabende finden am Mittwoch, 24. Februar, um 18 Uhr und am Dienstag, 9. März, um 20 Uhr statt. Hier werden nach Angaben der Schule Einzelheiten erklärt und Fragen beantwortet.

Um an den Infoabenden teilzunehmen, bittet die Schule darum, eine E-Mail an info@gms-ochsenhausen-reinstetten.de zu schicken. Die Schule übermittelt dann die Zugangsdaten.