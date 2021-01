Virtueller Infotag und Online-Mitmachaktionen

Geschlossene Schulen in der Pandemie heißt auch: Keine großen Informationsveranstaltungen für Viertklässler, wie sie eigentlich derzeit üblich wären. Um Eltern und Schüler dennoch auf ihrem Weg zur weiterführenden Schule zu informieren und zu begleiten, macht das Gymnasium Ochsenhausen allen Interessierten ein spezielles Pandemie-Angebot für die Besichtigung der Schule und für die Beratung zum Schulwechsel. „Wir wissen, dass die Sorgen und Diskussionen in den Familien der Viertklässler gerade groß sind“, sagt Schulleiterin Elke Ray. Aus diesem Grund habe sich die Schule auch kein Not- sondern ein „erweitertes Spezialprogramm“ überlegt.

Schon jetzt stehen nach Angaben des Gymnasiums zahlreiche grundlegende Informationen zur Anmeldung auf der Homepage der Schule, am 10. Februar bietet die Schule einen Online-Beratungsabend und pünktlich zu den Faschingsferien werden virtuelle Eindrücke, Einblicke und eine spezielle Online-Präsentation auf der Homepage freigeschaltet. „Was wir bisher in den Schnupperwochen angeboten haben, einen Schultag bei uns an der Schule zu verbringen, ersetzen wir mit ,einem Tag am GO’, bei dem man Fünftklässler im Film einen Tag begleiten kann“, erläutert Elke Ray. Und zusätzlich werde es noch einen Einblick mit dem Schulhund Lennie in das Schulgebäude und Schulleben geben.

Am Freitag, 26. Februar, lädt die Schule schließlich zum virtuellen Infotag ein. An diesem Nachmittag öffnet das Gymnasium Ochsenhausen im Internet die Türen, zeigt seine didaktischen und pädagogischen Zielsetzungen, bietet Online-Mitmachaktionen an, gibt einen Einblick in das naturwissenschaftliche, das sprachliche und das musische Profil, zeigt die vielen Facetten des Lebens an der Schule und informiert noch einmal ganz grundlegend über den Weg zum Abitur in Ochsenhausen. Der Zugang zum Infotag wird über die Homepage erfolgen.

„Wir wissen, dass Digitales nie den persönlichen Kontakt ersetzen kann, aber um zumindest möglichst nah in Verbindung zu kommen, haben wir uns entschieden, unser Infopaket mit einer Live-Veranstaltung abzurunden“, sagt Elke Ray. Persönliche Beratung zum Schulwechsel wird es am Infotag auch geben. Wer diese schon früher haben möchte, bietet Ray an, könne sich aber auch einfach telefonisch oder per Mail bei der Schule melden.