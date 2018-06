Vincent Herrmann stellt Uraufführung vor

Der Bruno-Frey-Preisträger Vincent Herrmann tritt am Sonntag, 26. Januar, ab 16 Uhr mit dem Akademischen Orchester der Universität Stuttgart an der Landesmusikakademie auf. Gespielt werden Werke von Igor Strawinsky, Gustav Peter, Carl Reinecke sowie eine Uraufführung von Vincent Herrmanns Werk „Concertante für Klavier, Harfe und Orchester“. Der Eintritt ist frei.

Das Motto Zirkus leitet die Konzertbesucher durch den ersten Teil des Konzertprogramms des Akademischen Orchesters, das unter der Leitung von Veronika Stoerzenbach am Sonntag, 26.1. um 16 Uhr im Bräuhaussaal der Landesakademie stattfindet. Am Xylofon ist Max Härtel zu hören. Beschlossen wir der erste Teil durch das klangschöne Konzert für Harfe und Orchester von Carl Reinecke mit der Solistin Ulrike Heydt.

Der zweite Teil wird eingeleitet durch die Uraufführung der Concertante für Harfe, Klavier und Orchester von Vincent Herrmann, der Komponist wirkt selbst am Klavier mit. Auf die hohe Begabung von Vincent Herrmann wurde man an der Akademie schon früh aufmerksam. Er erhielt 2008 den Bruno-Frey-Musikpreis der Landesakademie. Im damaligen Preisträgerkonzert spielte Vincent Herrmann „La semaine grasse“ aus Igor Strawinskys „Petruschka“. Die Liebe zu Strawinsky blieb bis heute. Ähnlich wie bei Strawinsky liegt der Komposition seiner „Concertante“ die Idee eines Konzertstückes zu Grunde. Mit der Instrumentation, den Soloinstrumenten Klavier und Harfe und auch der des großen Orchesters, lehnt Vincent Herrmann sich an Strawinskys „Sinfonie in drei Sätzen“ an, die als Bezugspunkt und Abschluss des Konzertes erklingt.