Viertelfinale ist Endstation für Gauzy-Team

Für die „Équipe Tricolore“ mit Führungsspieler Simon Gauzy vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen ist bei den Olympischen Spiele in Tokio im Mannschaftswettbewerb das Viertelfinale die Endstation gewesen. Dort entpuppte sich China beim 0:3 erwartungsgemäß als eine Nummer zu groß.

Zuvor hatte das französische Team im Achtelfinale Honkong klar mit 3:0 in die Schranken gewiesen. Simon Gauzy bezwang dabei den Topmann der Asiaten, Wong Chun Ting, mit 3:1 (11:5, 7:11, 14:12, 11:9). Gauzy ist derweil in der am Dienstag veröffentlichten neuen Weltrangliste einen Platz geklettert – auf Rang 18. Beim 0:3 gegen die Chinesen tags darauf zeigte der TTF-Leitwolf eine feine Leistung gegen den Weltranglistenersten Fan Zhendong. Zumindest drei Sätze war kein Leistungsunterschied zu bemerken. Der Top-Chinese setzte sich schließlich aber mit 3:2 (10:12, 12:10, 8:11, 11:5, 11:7) durch. Ersatzmann Can Akkuzu kam in den beiden Matches der Franzosen nicht zum Einsatz.

Die Mannschaft der Vereinigten Staaten mit Spitzenspieler Kanak Jha hatte derweil das Achtelfinale nicht überstanden. Gegen die favorisierten Schweden musste die USA eine 1:3-Niederlage quittieren. Erfreulich aus Ochsenhauser Sicht: Jha konnte in dieser Begegnung den Vizeweltmeister und aktuellen Weltranglistenneunten Mattias Falck bezwingen, den Topspieler des Bundesligarivalen Werder Bremen. Beim 3:1 (9:11, 11:8, 11:9, 14:12) zeigte der 21-jährige US-Amerikaner deutlich ansteigende Form und Nervenstärke, auch wenn er später Düsseldorfs Schweden Kristian Karlsson (0:3) gratulieren musste.