Vierte „Oxhornale“ führt zum Ochsenmelken

„Das ist doch zum Ochsenmelken!“, sagt eine schwäbische Weisheit in verzwickten Lagen. Und eine solche Lage wird beim diesjährigen Öchslefest absichtlich geschaffen. War es in den vergangenen drei Jahren noch ein Hörner-Zweikampf, also eine Bihornale, so startet am Samstag, 22. Juni, um 13 Uhr die „Oxhornale“. Aus dem Zweikampf ist ein Mehrkampf geworden, aber immer mit einer Beziehung zum Wappentier, also „Oxhornale“. Das Team um Sabine und Hubert Wiest hat sich laut Ankündigung wieder lustige Spiele einfallen lassen.

Schauplatz ist rund um den Ochsenbrunnen mitten im Fest. Jeder Gast ist eingeladen, sich in den Wettbewerb zu schmeißen. Einem Ochsenhorn einen Ton und dem Ochsen selbst Milch zu entlocken sind nur zwei von mehreren Aufgaben. Für Spannung und allerbeste Unterhaltung ist gesorgt, zumal Gäste aus der Partnerstadt Subiaco die italienische Variation demonstrieren werden. Die 30-jährige Partnerschaft soll mit einer internationalen, unterhaltsamen Gaudi für die Festbesucher gefeiert werden.

Bei so viel Ochserei darf das sprechende Wappentier nicht fehlen. So wird „OXi“, alias Franz Baur, für die Moderation sorgen. Nach eigenen Angaben soll seine „Performance“ eine echte „Permorfranze“ werden. Um nicht in Sprachschwierigkeiten zu kommen, hat sich „OXi“ Verstärkung aus Reinstetten geholt. Franz Kiefer, selbst engagierter Förderer dieser Partnerschaft, wird mit dabei sein. Und es gibt wieder Sachpreise zu gewinnen. Der aufmerksamen Jury wird nichts entgehen. Der erste Platz wird zusätzlich mit dem „Sieger-OXi-2019“ belohnt. Für die musikalische Unterstützung sorgen die „Biber-Oldies“