Vier Bands spielen für den guten Zweck

Der Fanfarenzug Ochsenhausen veranstaltet am Samstag, 19. November, in der Kapfhalle in Ochsenhausen wieder ein Benefizkonzert. Vier Bands werden laut Vorschau die Halle rocken: Out of my Head, R.E.D. GANG, Stinger und COPYSHOP werden unentgeltlich ihr Bestes geben. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn pünktlich um 20 Uhr.

Der Fanfarenzug möchte einen Teil des Erlöses nochmals an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach spenden. Dort werden sowohl die erkrankten Kinder als auch deren Geschwister und Eltern während ihrer Aufenthalte liebevoll begleitet. Den anderen Teil des Erlöses bekommt der Verein „Zusammen Berge versetzen“ aus Eberhardzell. Dieser ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen aus der Region, die aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls oder anderer Schicksalsschläge auf Hilfe angewiesen sind, zu unterstützen, kostspielige Therapien, Hilfsmittel jeglicher Art oder Lebensträume zu verwirklichen.

Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro in den Geschäften OX-Line und Zigarren Utz. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12 Euro.