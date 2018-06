Vielsaitiges Sommerkonzert im Bibliothekssaal

Das Kammerorchester Ochsenhausen lädt zum Sommerkonzert am Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr in den Bibliotheksaal des ehemaligen Klosters ein. Unter der musikalischen Leitung von Ludwig Kibler erklingen Werke von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Ottorino Respighi und Claude Debussy. Solistin des Abends ist die Oboistin Andrea Braun. Sie wurde 1976 in Berlin geboren und erhielt dort im Alter von 14 Jahren ersten Oboenunterricht. 2004 schloss sie ihr Studium der Diplommusikerziehung mit Hauptfach Oboe an der Universität der Künste Berlin ab. Schon während des Studiums nahm sie ihre Beschäftigung an diversen Musikschulen in Berlin und später am Bodensee auf. Seit 2004 übt sie eine Lehrtätigkeit an der Musikschule Überlingen aus. Als Orchestermusikerin ist Andrea Braun regelmäßig im Raum Bodensee-Oberschwaben, unter anderem mit der Kammerphilharmonie Bodensee Oberschwaben, der Kantorei Birnau, der Kantorei der Stadtpfarrkirche in Biberach, mit dem Projektorchester Südwind sowie als Solistin in der Kirchengemeinde St. Magnus Bad Schussenried zu hören. Auch die Kammermusik liegt ihr am Herzen, so ist sie Gründungsmitglied des Konstanzer Holzbläserquintetts Vientetto.

Auf dem Programm des Sommerkonzerts stehen die Wassermusik-Suite von Georg Philipp Telemann mit dem Beinamen „Hamburger Ebb’ und Fluth“, das Konzert A-Dur für Oboe d’Amore und Streicher von Johann Sebastian Bach, die Suite Nr. 3 Antiche danze et arie von Ottorino Respighi sowie die Petite Suite von Claude Debussy in einer Orchesterfassung mit Bläsern, Streichern, Harfe und Schlagzeug.