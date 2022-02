Viele Preise für kluge Köpfe am GO

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für tolle Leistungen im Landeswettbewerb Mathematik und im Jugendwettbewerb Informatik sind drei Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen ausgezeichnet worden. Im Landeswettbewerb Mathematik erreichten die Zehntklässler Lucas Heine und Alexander Kienle einen dritten und einen ersten Platz. Der Neuntklässler Christian Krause kam in der dritten Runde im bundesweiten Junior-Informatik-Wettbewerb ebenfalls auf einen ersten Platz. Beide Erstplatzierten zählen damit zu den besten jungen Köpfen ihres Fachgebiets und haben sich für weitere Wettbewerbsrunden qualifiziert.„Es ist toll zu erleben, dass ihr euch auch in einer ungewöhnlichen Zeit trotz vieler Einschränkungen durch die Pandemie so engagiert habt“, lobte die Schulleiterin Elke Ray. Sie freue sich sehr, dass die drei die Herausforderung auf sich genommen und ihr Talent bei Wettbewerben unter Beweis gestellt hätten. Beim Landeswettbewerb müssen die Teilnehmer je nach Altersstufe knifflige mathematische Problemstellungen lösen, beim Informatik-Wettbewerb selbst geschriebene Programme zur Lösung von komplexen Aufgaben abgeben. Mit seinem ersten Platz gehört Alexander Kienle nun zu den besten 138 jungen Mathematikern in Baden-Württemberg und hat sich für die zweite Runde nominiert. Mit seinem ersten Platz in der dritten Runde des Informatik-Wettbewerbs hat Christian Krause sogar den Sprung unter die besten Jung-Informatiker in ganz Deutschland geschafft und darf in der zweiten Runde des Bundeswettbewerbs Informatik starten. „Von fast 30 000 Teilnehmern des Junior-Informatik-Wettbewerbs haben am Schluss in der Endrunde in ganz Deutschland nur noch 130 einen ersten Platz erreicht“, freute sich Tobias Beck, der Abteilungsleiter für die Naturwissenschaften am Gymnasium für den Nachwuchs und über die tollen Platzierungen. „Ob Mathe oder Informatik – diese Leistungen von euch sind wirklich grandios!“