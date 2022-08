Viele Mathe-Preisträger am Gymnasium Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich 43 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Ochsenkonnten hatten allen Grund dazu, sich über Mathematik zu freuen: Sie wurden auf einer schulinternen Siegerehrung für ihre hervorragenden Ergebnisse bei den Wettbewerben „Mathe ohne Grenzen“ und „Känguru der Mathematik“ von der Schulleitung und dem Unternehmen Liebherr mit Preisen und Sonderpreisen ausgezeichnet.

Elf Schülerinnen und Schüler errangen beim diesjährigen Känguru-Wettbewerb Platzierungen. Juliane Abt landete mit ihren hervorragenden Mathe-Leistungen auf einem ersten Platz, einen zweiten Preis erhielten Stella Marihart, Cassian Lörinc, Julian Müller und Karin Weckemann. Leonie Hutzel, Lukas Schaupp, Carlo Azzurini, Felicia Günzl, Finja-Zoe Conrady, Lena Wenger, konnten sich über dritte Plätze freuen. „Damit gehört ihr zu den besten fünf Prozent der Teilnehmer aus ganz Deutschland“, lobte Rita Menhofer, die für die Mathe-Fachschaft den Känguru-Wettbewerb koordiniert hatte.

Beim Klassenwettbewerb „Mathe ohne Grenzen“ brillierten in diesem Jahr gleich zwei Klassen des GO. Die 10c landete auf dem zehnten Platz aller Mathe-Klassen, die Klasse 9a schaffte es sogar auf den vierten Platz. Sie musste sich nur drei zehnten Klassen geschlagen geben, die von neunjährigen Modellschul-Gymnasien kamen.

„Es ist großartig, dass ihr euch mit großem Fleiß und Engagement mit Mathematik beschäftigt - und dann noch so tolle Leistungen bringt“, lobte auch Thomas Fastus, der für Liebherr Ochsenhausen die Preise mit verlieh. Mathe sei ein Fach, das in der Berufswelt im Zeitalter der Digitalisierung immer wichtiger werde, und es sei toll zu sehen, dass es dann an der Schule auch Spaß mache und Erfolge bringe.

Gemeinsam mit seinem Bildungspartner hatte das GO deshalb schon vor der Pandemie die Siegerehrungen ins Leben gerufen. Zusätzlich zu den offiziellen Auszeichnungen der Wettbewerbe dürfen die Gewinner dabei noch Liebherr-Sonderpreise in Empfang nehmen. Insgesamt hatten vom Gymnasium Ochsenhausen dieses Jahr 134 Schülerinnen und Schüler am Känguru-Wettbewerb teilgenommen und sich sechs Klassen an Mathe ohne Grenzen beteiligt. Bei diesem Teamwettbewerb geht es jedes Jahr darum, in einer vorgegebenen Zeit mathematische Probleme gemeinsam zu lösen.