Verkehrsinsel verschönert, Bäume ausgeschnitten

Auch in dieser Ausnahmezeit hat die Dorfgemeinschaft Wennedach mehrere Aktionen im Ort umgesetzt. So wurde die Verkehrsinsel am Ortsausgang von Wennedach Richtung Maselheim mit niedrigen Stauden neu bepflanzt. Dieter Gaissmayer von der Staudengärtnerei Gaissmayer aus Illertissen hat den Verein beraten und insektenfreundliche, wärmeliebende und streusalzbeständige Pflanzen ausgesucht. Auf der Blühinsel verdrängten Gräser immer mehr die Blumen und die Pflege wurde aufwendiger. Daher wurde die Bepflanzung größtenteils entfernt, der Boden abgetragen und die Insel mit Komposterde wieder gefüllt. Die neuen Pflanzen sind einheimische, niedrige Stauden wie zum Beispiel die kleinwüchsige, blaue „Iris Oberschwaben“ von dem Züchter Eckard Berlin. Laut Bürgermeister Andreas Denzel übernimmt die Stadt Ochsenhauen die Kosten der Stauden. „Diese blütenreiche Insel soll alle, die daran vorbeikommen, erfreuen“, teilt der Verein mit.

Ein weiterer Arbeitseinsatz fand in der Nähe vom Schloss Sommershausen statt. Neben dem bekannten und gut besuchten Arboretum befindet sich eine Wiese mit seltenen Bäumen. An allen Exemplaren wurde ein Drahtkorb zum Schutz vor dem Biber angebracht und die Bäume unter der Anleitung und Hilfe von Michael Wilhelm aus Orsenhausen, einem passionierten Kenner exotischer Bäume und Sträucher, ausgeschnitten. Auch Rainer Weigel vom Schloss Sommershausen und der zuständige Förster Claus Lukat vom Forstrevier Ochsenhausen halfen den Wennedachern.

In dieser Baumsammlung befinden sich zum Beispiel Tulpenbaum, Amberbaum, Ponderosa-Kiefer, Mammutbäume, Zucker-Ahorn, Tränenkiefer, Feuer-Ahorn, Lebensbaum, Weymouth-Kiefer oder ein panaschierter Eschen-Ahorn. Warum sich neben dem Arboretum eine solche Baumsammlung befindet, ist dem Verein nicht bekannt.