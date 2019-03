Vergebene Frauen verführen: Ochsenhauser Kandidat bekommt kein Date

Gerade einmal 1,56 Millionen Zuschauer haben am Mittwochabend ab 20.15 Uhr die RTL-Fremdgeh-Show „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ verfolgt. Damit führten Habib Uhl aus Reinstetten (Teilort von Ochsenhausen) und die anderen Kandidaten die Zuschauer kaum in Versuchung. Eine tragende Rolle spielte der 25-Jährige in der Pilotfolge ohnehin nicht.

Bei den 14- bis 49-Jährigen, diese Zielgruppe hat der Kölner Privatsender besonders im Blick, reichte es für einen Marktanteil von 10,1 Prozent, beim Gesamtpublikum waren nicht mehr als 5,1 Prozent drin.

Für RTL-Verhältnisse ist das zu wenig, der Senderschnitt wurde deutlich verpasst. Das zeitgleich laufende ZDF-Format „Aktenzeichen XY... ungelöst“ holte mit 5,50 Millionen Zuschauern einen Marktanteilen von 17,5 beziehungsweise 14 Prozent (14 bis 49-Jährige).

Kreuzung aus „Der Bachelor“ und „Adam sucht Eva“

Die mageren Zuschauerzahlen dürften wohl auch am Konzept gelegen haben. Denn einmal abgesehen davon, dass Paare jetzt auseinander gebracht statt zusammengeführt werden sollen, birgt das Format wenig Neues.

Es ist vielmehr eine Kreuzung aus „Der Bachelor“, „Adam sucht Eva“ und anderen Dating-Sendungen mit vor Testosteron strotzenden Männern und lästernden Frauen. Berufe mancher Kandidaten wie „Ghostwriter für Blogeinträge“ oder „selbständig im Social-Media-Bereich“ sagt eigentlich schon alles über das Format aus.

Keine Frau möchte Reinstetter Musiker kennenlernen

Keine der vergebenen Frauen wollte den gebürtigen Reinstetter, der seit drei Jahren mit seinem Bruder in Köln lebt, in der ersten Folge besser kennenlernen. Auch deshalb gestand ihm die Produktionsfirma so gut wie keine Sendezeit zu. Habibi Couhl, so sein Künstlername, dürfte ein paar Sekunden in der Auftaktfolge zu sehen gewesen sein. Insgesamt hatte das Format eine Netto-Laufzeit (ohne Werbung) von knapp einer Stunde und 40 Minuten.

Erst gegen Ende sagte der Musiker und Französisch-Student seinen ersten und einzigen Satz an diesem Abend in die Kamera. Dabei fabulierte er, warum eine vergebene Frau in dem Format überhaupt mitmacht.

Kein Erfolg auf Instagram

Namentlich vorgestellt wurde der 25-Jährige am Mittwochabend übrigens nicht. Daher taten sich potenzielle Fans wohl auch schwer, ihn auf der Plattform „Instagram“ zu finden. Die Zahl seiner Abonnenten verbesserte sich nur marginal.

Für viele Teilnehmer ist die Vermarktung in sozialen Netzwerken einer der Gründe, warum sie in solche Format gehen. Das wurde auch bei „Temptation Island“ einmal mehr deutlich.

Die restlichen Folgen versendet RTL am Sonntagabend, irgendwann zwischen 22.15 und 23 Uhr.