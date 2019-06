Vereinsausflug führt ins Badische

Der KSC Hattenburg macht in diesem Jahr am 27. und 28. Juli seinen Ausflug. Es geht wieder ins Badische nach Zell im Wiesental. Auf dem Programm steht Freiburg mit dem Hausberg Schauinsland. Eine kleine Weinprobe wurde auch arrangiert. Am Sonntag geht es am Rhein entlang nach Basel. Die Heimreise wird am Bodensee vorbei zurück nach Hattenburg führen. Der Preis liegt bei etwa 120 Euro pro Person, ist aber abhängig von der Teilnehmerzahl. Anmeldungen nimmt Josef Hermann unter Telefon 07352/2626, 0171/9523792, oder per Mail an hermann.ksc@t-online entgegen.