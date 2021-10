Verein spendet für Flutopfer

Der Musikverein Reinstetten organisierte drei Aktionen – Benefiz-Hockete, Shoppen für den guten Zweck und Weinbestellung – um die Flutopfer in Dernau (Ahrtal) zu unterstützen.

Bei der Benefiz-Hockete startete die Jugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Reinstetten unter der Leitung von Andreas Müller in den geselligen Abend. Anschließend unterhielten die Rottumtaler Alphornbläser sowie der Musikverein Reinstetten unter der neuen Leitung von Ralf Werkmann. Höhepunkt des Abends war die Stabübergabe des ehemaligen Dirigenten Erwin Kempter. Er dirigierte zwei Abschieds-Musikstücke und verabschiedete sich anschließend von seinen Musikern und dem Publikum. Erste Vorständin Simone Voltenauer bedankte sich für sein jahrelanges und gelungenes Engagement. Großzügige Spenden konnten dank der Sponsoren gesammelt werden

Die Aktion „Shoppen für den guten Zweck veranstaltete der Musikverein gemeinsam mit der Aktion Hoffnung. Aufgrund des Lockdowns 2020 und den geschlossenen Modehäusern konnten viele Kleidungsstücke nicht verkauft werden. Diese wurden an die Aktion Hoffnung übergeben und wurden an diesem Tag mit einem Rabatt von bis zu 66 Prozent verkauft. Ein Großteil dieser Einnahmen wird an Dernau gespendet. Außerdem hat der Musikverein bisher zwei Sammelbestellungen (insgesamt 292 Kartons) der „SolidAHRitäts“-Weine vorgenommen. Diese Weine, die unter anderem bei der Benefiz-Hockete bestellt werden konnten, sind eine Spendenaktion für den Wiederaufbau des Weinbaus in der Region Ahr nach der Flutkatastrophe durch die Zusammenarbeit von Peter Mertes – Weinkeller, Dagernova, Krämer Druck und Rotkäppchen Sekt. Der Erlös aus dem Weinverkauf wird gespendet.