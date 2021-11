Verein erhält Spende aus „Engagieren & Kassieren“

Der Musikverein Mittelbuch hat von der Spendenaktion „Engagieren & Kassieren“ der Kreissparkasse Biberach in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ eine Spende in Höhe von 527 Euro erhalten. Diese finanzielle Unterstützung übergab Walter Hefner, Direktor der Geschäftsstelle Ochsenhausen der Kreissparkasse Biberach, dem Vereinsvorstand Wolfgang Spengler.

Das Geld wird für die Aufrüstung des Schlagzeugs genutzt: Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie konnte in den vergangenen eineinhalb Jahren gar nicht, nur in kleinen Gruppen, mit viel Abstand draußen oder in der Turn- und Festhalle Mittelbuch geprobt werden. Damit Jugend- und Hauptkapelle im Rahmen der aktuellen Schutzverordnung proben können, wurde das Equipment beim Schlagzeug erweitert. Mit der Erweiterung kann die Ausbildung der Jugend im Probelokal mit einem vollständigen Schlagzeug durchgeführt werden. Angeschafft wurden diverse Schlagfelle und Spannreifen, ein Hocker und ein Galgenbecken. Das Projekt „Engagieren & Kassieren“ der Kreissparkasse Biberach und der „Schwäbischen Zeitung“ unterstützt in diesem Jahr zahlreiche Projekte der Region, die vor allem das „Wir-Gefühl“ und den Zusammenhalt nach der Pandemie stärken. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Projekten, welche die Jugend fördert, da diese die Einschränkungen besonders hart zu spüren bekommen hat. Insgesamt schüttet die Aktion 50 000 Euro für Projekte aus.