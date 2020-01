Verbandsligist Hattenburg verliert Spitzenspiel

Die Verbandsliga-Kegelteams des KSC Hattenburg sind am vergangenen Spieltag jeweils leer ausgegangen. Siege gab es für Hattenburgs Bezirksklasse-Frauen und die Bezirksliga-Männer.

Verbandsliga Männer: TSV Denkendorf – KSC Hattenburg 6:2 (3544:3399). Zum Spitzenspiel reiste der drittplatzierte Hattenburg zum zweitplatzierten Denkendorf. Die als Aufstiegsaspirant gehandelten Denkendorfer legten gleich los wie die Feuerwehr. Marco Chioditti (556/0) konnte spielen was er wollte, in jedem Satz hatte sein Gegner die bessere Antwort. Tobias Saiger (592/0) gewann zwei Sätze, hatte dem Schlussspurt seines Gegners aber nichts entgegenzusetzen. Tim Binanzer (484/0) hatte große Probleme und gab 81 Kegel ab. Die Chance, das Spiel noch zu drehen, hielt Roland Chioditti am Leben. Mit dem Tageshöchstwert von 621 Kegeln, reduzierte er nochmals den Rückstand. Andre Weitzmann (564/0) und Matthias Moser (582/1) teilten sich jeweils die Sätze mit ihren Gegnern, konnten dem Spiel aber keine Wende mehr geben.

Verbandsliga Frauen: KSC Hattenburg – SKV Brackenheim 2:6 (3020:3072). Nach der bitteren Niederlage gegen den Tabellenletzten steckt Hattenburg nun selbst mitten im Abstiegskampf. Nicole Miller (533/1) hatte ihre Gegnerin stets im Griff. Monika Fucker (462/0) konnte nur im letzten Satz überzeugen und verlor. Verena Greif (523/0) musste trotz mehr Kegeln den Punkt abgeben. Tanja Keller (521/1) konnte einen Zwei-Satz-Rückstand drehen und gewann. Die KSC-Schlussachse konnte an diesem Tage nicht wie gewohnt auftrumpfen. Sara Moser (500/0) und Christine Dolderer (481/0) holten jeweils nur einen Satz und so verlor Hattenburg das Spiel.

2. Bezirksliga Männer: KSV Bergatreute – KSC Hattenburg II 2:6 (2997:3028). Durch den Sieg hat der KSC II weiter eine weiße Weste. Felix Pfeiffer (469/0) musste den Punkt noch seinem Gegner überlassen. Rolf Ludescher (515/1) machte den Sack schnell zu. Daniel Bechter (525/1) hatte keine Mühe zu gewinnen. Roland Fucker (451/0) unterlag deutlich. Nun lag die erste Saisonniederlage in der Luft, doch die verhinderten schließlich Jan Schuler (540/1) und Raphael Dolderer (528/1).

Bezirksklasse A Frauen: KSC Hattenburg II – TSG Ailingen II 4:2 (1870:1827). Yvonne Bohner (479/1) punktete schnell für die Heimmannschaft gegen den Tabellenletzten. Monika Fucker (464/0) gab hingegen den Punkt ab. Carina Bruno (455/1) punktete für den KSC II, während Vivien Fackler (472/0) knapp verlor. Durch den bereits vorhandenen Vorsprung gewannen die Hattenburgerinnen am Ende.

Gemischte Liga Staffel II: KSC Hattenburg – SF Friedrichshafen 1:5 (1738:1851). Fabian Jäger (388/0) hatte keine Chance in seinem Duell und verlor alle Sätze. Rolf Ludescher (449/0) hatte knapp das Nachsehen. Rebecca Ludescher (425/0) erging es gleich, sie musste ebenfalls alle Sätze abgeben. Einzig Patricia Ludescher (476/1) konnte an diesem Tag punkten.