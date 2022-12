Utz Ochsenhausen unterstützt Tafelläden mit 10.000 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist im Hause Utz eine lange, stets gepflegte Tradition: die großzügige Spende an Weihnachten. Statt eines Geschenks an die Kunden und Partner unterstützt der Lebensmittelhändler aus Ochsenhausen, der quer durch Baden-Württemberg rund 500 Nahversorger und Tankstellen versorgt, einen wohltätigen Verein aus der Region.

Heuer haben sich die Geschäftsführer Rainer und Matthias Utz die Tafelläden als Spendenempfänger ausgesucht. Eine Partnerschaft, wie sie im Buche steht – schließen doch die Tafelläden, wie Utz, ebenfalls eine Versorgungslücke. Für die Verantwortlichen der Tafeln in Laupheim, Ochsenhausen, Biberach, Bad Schussenried und Riedlingen ist es eine tägliche Herausforderung, die vielen Bedürftigen mit ausreichend Lebensmitteln zu versorgen. Deren Anzahl hat sich aufgrund der geopolitischen Lage vervielfacht. Trotz der vielen ehrenamtlichen und der engen Kooperation mit heimischen Supermärkten stehen die Tafelläden dadurch vor größten Herausforderungen.

Da kommt die Spende aus dem Hause Utz in Höhe von 10.000 Euro wie gerufen. Nicht nur der Scheck, sondern auch der anregende und intensive Austausch zwischen den Tafel-Verantwortlichen und den Geschäftsführern des Familienunternehmens waren für alle bereichernd. „Beim Gespräch hier in unserem Ochsenhauser Logistikzentrum haben wir vieles gehört, was uns zuvor nicht bewusst war – unter anderem die Verdreifachung der Kundschaft im laufenden Jahr und die Vielzahl an Ehrenamtlichen, die die Läden unterstützen und ohne die kein Standort auskommen könnte.“

Rainer und Matthias Utz sind überzeugt, dass ihre Jahresspende dort landet, wo sie dringend benötigt wird. Ihre Tradition des Gebens werden sie auch in den kommenden Jahren zweifellos pflegen.