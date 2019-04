Utz investiert Millionenbetrag in seinen Standort

Die Firma Utz Lebensmittel Großhandel investiert in den Standort Ochsenhausen. Mit dem Spatenstich vergangene Woche hat die Erweiterung des Logistikzentrums im Gewerbegebiet Längenmoos begonnen. Mit der erneuten Vergrößerung um 2500 Quadratmeter auf insgesamt 10200 Quadratmeter Nutzfläche trage das Familienunternehmen der guten Entwicklung der vergangenen Jahre Rechnung, sagte Geschäftsführer Rainer Utz. Investiert werden seinen Worten zufolge „deutlich über drei Millionen Euro“.

Der Firmenchef blickte beim Spatenstich auf die Geschichte des Ochsenhauser Unternehmens zurück: 50 Jahre Schloßstraße, 40 Jahre Jägerstraße, seit 2005 im Gewerbegebiet Längenmoos. 2014 konnte Utz Lebensmittel Großhandel das 100-jährige Bestehen feiern. Für Rainer Utz etwas Besonderes.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass es uns heute noch gibt und wir auch noch in einen Neubau investieren.“ Es sei vor 15 Jahren die richtige Entscheidung gewesen, ins Gewerbegebiet zu ziehen. „In den 15 Jahren haben wir unseren Umsatz verdoppelt.“ In der Logistik habe es eine Leistungssteigerung von 30 Prozent gegeben, der Tabakumsatz sei verdreifacht worden. Aktuell hat die Firma 105 Mitarbeiter, davon acht Auszubildende.

Engpässe bei der Verladung

2010 wurde eine weitere Halle mit 500 Quadratmeter für die Entsorgungslogistik angebaut, im März vergangenen Jahres fiel die Entscheidung für die nächste Erweiterung. Denn mittlerweile komme es wieder zu Engpässen bei der Verladung, so Rainer Utz. Und wenn sich Logistikprozesse verlangsamen, bedeute dies automatisch, dass sie auch teurer werden.

Utz skizzierte, wie die Erweiterung konkret aussieht: ein zusätzlicher Wareneingang gekühlt, acht weitere Wareneingangstore, Erweiterung der Kühl- und Tiefkühlflächen sowie ein neues und „deutlich größeres“ Tabaklager mit Erfassung aller Warenbewegungen.

Ende September soll der Rohbau stehen, die Fertigstellung ist für das kommende Frühjahr vorgesehen. „Wir haben mit der Erweiterung die Chance auf weiteres Wachstum“, sagte Rainer Utz. Im Umkehrschluss gebe es aber die Verpflichtung, dieses Wachstum zu erreichen.

Bekenntnis zum Standort

Abschließend äußerte der Firmenchef die Hoffnung, dass er es noch erleben möchte, wenn die Umgehung der B312 am Gewerbegebiet vorbeiführt: „Damit unsere Lastwagen schneller vom Hof kommen.“ Denn die Logistik werde immer teurer, und damit auch die Versorgung der Dorfläden.

Die Firma Utz schreibt ihre mehr als 100-jährige Geschichte am Standort Ochsenhausen weiter. (Foto: Tobias Rehm)

Die städtische Hauptamtsleiterin Tanja Oelmaier lobte Utz für das Bekenntnis zum Standort Ochsenhausen. „Wir sind froh, dass wir Sie in Ochsenhausen haben.“ Der Stadt sei es wichtig, dass in Ochsenhausen verwurzelte Betriebe entsprechende Hilfe und Unterstützung bei der Baugenehmigung bekommen. In Sachen B-312-Ortsumfahrungen könne sie natürlich keine Versprechen machen. „Aber wir tun unser Möglichstes.“

Hoffnung auf wenig Regen

Architekt Stefan Redle bemerkte, es sei ungewöhnlich, dass sich der Personenkreis auch beim dritten Spatenstich bei Utz aus den gleichen am Bau beteiligten Verantwortlichen zusammensetze. „Diese Kontinuität spricht für den Bauherren.“ Er hoffe auf eine trockene Phase in den kommenden vier, fünf Wochen. „Dann können wir auch die terminlichen Vorstellungen realisieren.“

