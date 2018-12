Unterschiedlichen Kulturen kennenlernen

25 französische Schüler haben im Rahmen des Austauschprogramms ihre deutschen Partner am Gymnasium Ochsenhausen besucht.

Es gehört schon zur guten Tradition am Gymnasium Ochsenhausen, dass alljährlich französische Schüler ihre deutschen Austauschpartner besuchen. Dass der Zeitpunkt des Besuchs ausgerechnet in die Vorweihnachtszeit fiel, hatte seinen besonderen Reiz, teilt das Gymnasium mit. Im barocken Umfeld der Ochsenhauser Klosteranlage genossen die Jugendlichen die Atmosphäre des Weihnachtsmarkts und stärkten sich bei einem Essen in den historischen Räumen des Refektoriums.

Barocke Prachtentfaltung konnten die Schüler auch in Ludwigsburg erleben. Dabei lockte jedoch nicht nur die barocke Anlage, denn im Schlosshof hielt Charles de Gaulle 1962 seine Rede an die deutsche Jugend. Dieser Meilenstein in der Geschichte Ludwigsburgs war auch ein wichtiger Schritt in Richtung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags. In den Gastfamilien bestand die Möglichkeit, oberschwäbische Lebensart kennenzulernen. Dazu gehörten auch kulinarische Höhepunkte – seien es die süddeutschen Brezeln, die badische Schwarzwälder Kirschtorte oder der Weihnachtspunsch. Neben dem Besuch bei Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel und einer Besichtigung der Firma Südpack kamen auch die Dinge nicht zu kurz, denen sich Kids in ihrer Freizeit in Deutschland und in Frankreich mit Freude hingeben. So nahm die Französisch- und Sportlehrerin Silke Sperling die Gruppe in der einen oder anderen Sportstunde mit in die Halle, wo sich die Schüler austoben konnten.

„Der Austausch ist das Highlight für die Schüler, die sich für Französisch entschieden haben", betont Sonja Krieger-Pinnel. „Deutsche und Franzosen lernen dabei die unterschiedlichen Kulturen hautnah kennen“, so die Pädagogin, die den Austausch federführend organisiert. Im Mai steht der Gegenbesuch in Louhans an.