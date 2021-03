„Untere Wiesen III“: Städtebauliche Verträge sollen abgeschlossen werden

Die nächste Sitzung des Ochsenhauser Gemeinderats findet am Dienstag, 23. März, 18.30 Uhr, in der Kapfhalle statt. Neben dem Erlass der Haushaltssatzung 2021 geht es unter anderem um die Fortschreibung des Lärmaktionsplans, die Feststellung des Wirtschaftsplans 2021 der Wasserversorgung und das Bebauungsplanverfahren „Untere Wiesen III“. Hier steht der Abschluss der städtebaulichen Verträge mit dem Labor Dr. Merk & Kollegen sowie C. H. Boehringer Sohn Grundstücksverwaltung an. Besucher können sich bis Freitag, 19. März, 10 Uhr, schriftlich oder elektronisch (E-Mail merk@ochsenhausen.de) bei der Stadtverwaltung anmelden.