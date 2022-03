Unliebsamer Gast beschädigt Auto

In Ochsenhausen hat am Montag ein unliebsamer Gast ein Auto und einen Briefkasten beschädigt. Gegen 19.45 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Bahnhof Straße zu einem Streit. Deswegen wurde ein 68-Jähriger vom Betreiber aus der Gaststätte verwiesen. Darüber erzürnt riss er zunächst einen Briefkasten von der Wand.

Als der 44-jährige Betreiber später zu seinem Auto ging, stellte er fest, dass an seinem Audi drei Reifen zerstochen waren. Der 68-Jährige Verursacher war schnell ermittelt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen und für den Schaden aufkommen.