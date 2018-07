Die Tennis-Herren 50 des TC Ochsenhausen haben sich in der Bezirksoberliga den Meistertitel gesichert und steigen somit in die Verbandsliga auf. Der TCO blieb dabei in den Duellen mit Dettingen, Tettnang, Bad Schussenried, Blaubeuren und Ailingen ungeschlagen. Mitverantwortlich für den Titelgewinn war der gute Teamgeist. Zur Meistermannschaft gehören Harald Kahr, Hermann Bucher, Klaus Wildemann, Helmut Dammann, Peter Pirner, Klaus- Peter Reuthlinger, Mannschaftskapitän Reinhard Kramer, Michael Thiel und Stefan Ruess.