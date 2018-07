Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer gibt Polizei Rätsel auf

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und einige ungeklärte Fragen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der K 7510 zwischen Ochsenhausen und dem Ortsteil Eichen.

Dort fuhr gegen 13.45 Uhr eine Gruppe von fünf Motorradfahrern von Eichen in Richtung Ochsenhausen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei musste ein 40-jähriger Kradfahrer, welcher als letzter in der Gruppe fuhr, stark abbremsen. Im weiteren Verlauf stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und rutschte ein Stück über diese in ein angrenzendes Wiesenstück. Hierbei verletzte er sich schwer und musste in eine Spezialklinik eingeliefert werden.

Die Befragung bisher bekannter Zeugen führte noch nicht zur endgültigen Klärung aller offenen Fragen zum Unfallhergang, teil die Polizei mit. Sie sucht nach weiteren Zeugen.

Von Bedeutung könnten, so die Polizei, die Wahrnehmungen eines Autofahrers sein, der sich zum Unfallzeitpunkt mit seinem silberfarbenem Mercedes, C-Klasse, neueres Baujahr, mit dem Kennzeichen TS für Traunstein im Bereich der Unfallstelle aufhielt.

Der Mercedesfahrer und weitere Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Ochsenhausen, Tel. 07352/202050, in Verbindung zu setzen.