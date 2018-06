Unbekannter rammt Auto und flüchtet

Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 17.50 und 19.10 Uhr einen Audi A6 in der Schloßstraße in Ochsenhausen angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete darauf hin, wie die Polizei jetzt mitteilt.

Den am Audi entstanden Schaden schätzen die Beamten auf etwas 2000 Euro. Beim flüchtigen Unfallverursacher müsste es sich nach Angaben der Polizei um ein weißes Auto handeln. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ochsenhausen unter Telefon 07352/202050 zu melden.