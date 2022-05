Unbekannter macht sich nach Unfall aus dem Staub

Aus dem Staub gemacht hat sich ein Unbekannter am Montag nach einem Unfall in Ochsenhausen. Zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr war der VW einer 56-Jährigen auf einem Parkplatz in der Straße Untere Wiesen geparkt. Ein Unbekannter stieß dort mit dem Heck des Autos zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun, wer ihn verursacht hat. Die Beamten schätzen den Sachschaden am VW auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ochsenhausen (Telefon 07352 / 202050) zu melden. Laut Polizei hatten sich im Jahr 2021 in 4128 Fällen Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.