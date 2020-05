Unbekannter flieht nach Unfall

Einen Unfallflüchtigen sucht die Polizei in Ochsenhausen. Sie geht davon aus, dass ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Samstag und Dienstag in Ochsenhausen gegen das geparkte Auto eines 40-Jährigen fuhr, sich jedoch nicht um den Schaden kümmerte und auch keine Kontaktdaten hinterließ, sondern vom Unfallort flüchtete. Am geparkten Auto entstand ein Schaden von fast 3000 Euro. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der 40-Jährige den Schaden an seinem Auto am Dienstag gegen 18.30 Uhr. Sein Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße Untere Wiesen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter gegen das Auto prallte. Nicht sicher ist jedoch bislang, ob der Unfall in der Straße Untere Wiesen passiert ist oder an einem anderen Ort. Der 40-Jährige hatte nämlich zuvor sein Fahrzeug auch auf einem Parkplatz beim alten Krankenhaus abgestellt. Die Polizei in Ochsenhausen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 07352/202050. Sie weist darauf hin, dass Unfallflucht kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat ist. Wer einen Unfall verursacht, muss sich darum kümmern oder die Polizei verständigen. Sonst drohen eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe und der Führerscheinentzug.